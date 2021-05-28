تقرير مترجم: عودة عوائل داعش لنينوى من مخيم الهول تثير "الكوابيس" في الموصل -عاجل



تقرير مترجم: عودة عوائل داعش لنينوى من مخيم الهول تثير
2021/05/28 | 15:48 - المصدر: آي كيو نيوز
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