أكسفورد تحشد خبراء العالم استعداداً لأوبئة المستقبل

2021/05/28 | 15:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بعد الأزمة التي وجد العالم نفسه فيها مع بداية ظهور فيروس كورونا، قررت جامعة أكسفورد البريطانية الاستعداد لمثل هذا السيناريو لمنع الوقوع في نفس الأخطاء، وذلك من خلال جمع الخبراء الأكاديميين والأخصائيين والحكوميين من جميع أنحاء العالم لـ”مكافحة الأوبئة في المستقبل”.وقالت جامعة أكسفورد في بيان، اليوم الجمعة، إن مركز العلوم الوبائية سيجمع باحثين […]

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