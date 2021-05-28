توزيع 1.78 مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم

2021/05/28 | 15:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة عن توزيع 1.78 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 29 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 169 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.51 مليون.

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