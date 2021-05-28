تقرير: التهديد بوجود قنبلة في طائرة “راين إير” ورد بعد تحويل مسارها

2021/05/28 | 15:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت شركة “بروتون تكنولوجيز” لخدمات البريد الإلكتروني، إن التهديد بوجود القنبلة الذي ذكرته بيلاروسيا كمبرر لتحويل مسار طائرة “راين إير” تقل معارضاً للنظام، أرسل بعد تحويل الرحلة.

ورفضت الشركة التي بنت سمعتها على حماية البيانات الخاصة لمستخدميها، الخوض في تفاصيل إضافية حول البريد الإلكتروني، قائلة على تويتر إن تشفيرها يجعل من المستحيل “الوصول إلى محتويات الرسالة أو التحقق منها”.

وأضافت “لكن يمكننا معرفة موعد إرسال الرسالة ويمكننا تأكيد أن الرسالة المعنية أرسلت بعد تحويل مسار الطائرة”.

وأثار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، غضباً دولياً بإرساله مقاتلة الأحد لاعتراض طائرة تابعة لشركة “راين إير” كانت في رحلة من أثينا إلى فيلنيوس، وكانت بين ركابها الصحافي البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش، وصديقته صوفيا سابيغا اللذان أوقفا عند هبوط الطائرة في مينسك.

وبرّرت مينسك سبب إجبار الطائرة على الهبوط بورود بلاغ بوجود قنبلة فيها.

وقالت السلطات البيلاروسية إن مطار مينسك تلقى رسالة بريد إلكتروني للتهديد تفيد أن حركة حماس الفلسطينية أرسلتها وأن قنبلة كانت على متن الرحلة “إف إر 4978”.



وبحسب نص التبادلات بين برج المراقبة والطائرة، فقد أبلغ الطيار بالتهديد الساعة 09,30 ت غ، وبعد دقيقة أوصي بالهبوط في مينسك.

وأضافت السلطات إن الرسالة الإلكترونية انتهت بتهديد “نعلم أن المشاركين في منتدى دلفي الاقتصادي يعودون إلى الوطن عبر الرحلة إف إر 4978، زرعت قنبلة في هذه الطائرة، إذا لم تمتثلوا لمطالبنا فستنفجر فوق فيلنيوس، الله أكبر”.

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