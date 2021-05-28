بينهم طفل.. مصرع وإصابة أربعة أفراد من أسرة واحدة بحادث سير وسط بغداد (صور)

2021/05/28 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمصرع

وإصابة أربعة أشخاص بينهم طفل وجميعهم

من أفراد أُسرة واحدة في حادث مروري وسط

العاصمة بغداد.

وقال المصدر، ان عجلة خصوصي ارتطمت

بعمود للإنارة وسياج نهر دجلة الحديدي

ف

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