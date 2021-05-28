الخارحية: لا إشرافَ دوليّ على الإنتخابات بل رقابة من فريقٍ تابع للأُمم المتحدة

2021/05/28 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، موقف العراق من الاشراف الدولي على الانتخابات المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لا إشرافَ دوليّ على الإنتخابات، بل رقابة من فريقٍ تابع للأُمم المتحدة، ولمرةٍ واحدة وبطلبٍ من الحكومة العراقيّة، مع الإلتزام الكامل بالسيادة الوطنيّة".

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