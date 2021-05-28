لتوفير فرص العمل.. أربع مدن في ديالى تُشمل بتجربة

2021/05/28 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلن النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الجمعة، شمول 4 مدن في المحافظة بتجربة "الأكشاك العصرية".

وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ديالى من المحافظات المتضررة من الإرهاب وتعاني من ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والعوز المادي والبطالة التي وصلت الى 40% ما يعكس حجم الازمة الانسانية الكبيرة".

وأضاف، أن "التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبقية الجهات ذات العلاقة ساعد في استحصال الموافقات على تطبيق تجربة الاكشاك العصرية في 4 مدن في ديالى، منها جلولاء التي تعد مدينة منكوبة وفق قرار مجلس النواب المرقم 62 لسنة 2017 من خلال توفير مصادر رزق للعاطلين عن العمل والمشمولين وفق قواعد الرعاية الاجتماعية".

وأشار الكروي الى أن "تطبيق التجربة ينتظر موافقات تحديد الأراضي المخصصة للأكشاك في المدن المشمولة بها التي ستوفر فرص عمل للعشرات من العاطلين".

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