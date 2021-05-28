إثيوبيا تتخبط داخليا وإقليميا

2021/05/28 | 16:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخوض إثيوبيا تحديات هي الأصعب منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1991، وتهدد في حال عدم إيجاد حلول دبلوماسية لها في إعادة فتح مواجهات دموية تهز منطقة القرن الأفريقي.

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