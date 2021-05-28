نائب يستبعد اجراء الانتخابات في موعدها ويوجه طلباً للحكومة

2021/05/28 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رجح الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية أحمد المشهداني، اليوم الجمعة، عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، جاء حديث المشهداني على خلفية الأوضاع المتوترة التي شهدها الشارع العراقي خلال الأيام الماضية.وقال المشهداني لـ (بغداد اليوم) إن "هناك جماعات من مصلحتها او تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات وعدم إجراءها في موعها المقرر في الـ 10 من تشرين الأول المقبل، لذلك يتوجب على الحكومة أن تقوم بواجبها في توفير البيئة الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات في وضع يأهلها لان تكون شفافة ونزيهة".وأضاف أن "المواطن العراقي اذا قاطع الانتخابات فهذا مؤشر خطير ضد الحكومة ومن الممكن في ظل هكذا أجواء أن لاتعترف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بنتائج تلك الانتخابات في ظل التوتر الذي يشهده الشارع العراقي والسلاح المنفلت"، لافتاً إلى "وجود مخاوف لدى العديد من القوى السياسية من إمكانية تزوير نتائج الانتخابات وعم وجود تغيير حقيقي يسعى له المواطن من خلال صناديق الاقتراع".هذا وشهد الشارع العراقي خلال الأيام الماضية توتراً يتمثل بالأحداث التي رافقت التظاهرات والتي تسببت بمقتل شخصين وإصابة قرابة الـ 23 آخرين، وأحداث أمنية أخرى شهدت توتراً كبيراً رافقه انتشار للقوات الأمنية ما أثار جدلاً كبيراً بين الأوساط السياسية والشعبية.

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