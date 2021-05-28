حددت نسبة الاستقطاع.. كردستان تعلن موعد توزيع رواتب موظفيها

2021/05/28 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، أنها ستشرع بتوزيع الرواتب على الموظفين والعاملين في القطاع العام كافة اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.وقالت الوزارة في بيان، إن "يوم الأحد المصادف الـ30 من شهر آيار الجاري سيتم صرف رواتب الوحدات 70 و80 في قوات البيشمركة، والموظفين في وزارة المالية والإقتصاد".وأشار البيان إلى أن "الرواتب سيتم توزيعها على الموظفين كافة خلال الأسبوع المقبل"، مبينا أن "الرواتب ستصرف بطريقة الاستقطاع البالغة 21%".

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