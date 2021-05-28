الموقف الوبائي اليومي لاصابات كورونا في العراق

2021/05/28 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بعداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 4042 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3477 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 22 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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