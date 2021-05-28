"وويل الأرض لو شطح الشرار".. مطالبات بالإفراج عن معتقلي الاحتجاجات العمانية

2021/05/28 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "والله إننا شفنا العذاب"..بهذه العبارة تحدث مواطن عماني من صحار ظهر في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر موقع تويتر، يشير خلاله لتعرضه للتعذيب على خلفية أحداث عام 2011.

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