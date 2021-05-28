2021/05/28 | 16:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالب النائب محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وزارة التربية بإعادة النظر بقرارها الخاص بتحديد موعد الامتحانات للصفوف المنتهية وخاصة السادس الاعدادي.وقال مكتب السوداني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “التربية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يطالب التربية بتأجيل امتحانات السادس الإعدادي لهذا التأريخ المركز الخبري الوطني.

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