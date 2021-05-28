اليهود مدينون لستالين - عادل حبه

2021/05/28 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه اليهود مدينون لستالينلم يقم الاتحاد السوفيتي بتقديم المساعدة في إنشاء دولة يهودية فحسب، بل كان أول من اعترف بها وقدم لها أيضاً المساعدة العسكريةبقلم ناديژدا مادزاليفسكاياالمصدر:مستشارك السري الروسيترجمة عادل حبه پوستر اسرائيلي بمناسبة ميلاد ستالين ناديژدا مادزاليفسكايافي 9 تشرين الثاني عام 1917، نشرت صحيفة "لندن تايمز" الإنجليزية، في ا ......





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