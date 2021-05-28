دروس وعبر في دفتر الثورة السودانية (2/2) تحالف عريض ام تنسيقية عليا - تيسير حسن ادريس

2021/05/28 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيسير_حسن_ادريس المبتدأ: - (قد يكون من السهل جدا صنع تاريخ العالم لو كان النضال لا يقوم إلا ضمن ظروف تؤدي إلى النجاح) ماركس.الخبر: - الجماهير لا تثور إلا إذا عرفت لماذا عليها أن تثور؛ فالثورة ليست هدفاً في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق الأهداف بفعل واعٍ وإرادة حرة.



(9)وضع جميع مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير في سلة واحدة، هو أمر غير منطقي ولا عملي؛ كما أن تعميم وصف” الثوار “على جميع تلك الم ......





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