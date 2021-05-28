2021/05/28 | 16:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسارعت أسعار البضائع بالنسبة للمستهلكين بالولايات المتحدة في السنة المنتهية في أبريل 2021، إذ تجاوز مؤشر التضخم هدف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي) البالغ 2%.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، إن الأسعار للمستهلكين، مقيسة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء بندي المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، ارتفعت 0.7 بالمئة في الشهر الماضي بعد زيادة 0.4 بالمئة في مارس 2021.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أبريل 2021، قفز ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.1 بالمئة.



وجاء ذلك بعد صعود نسبته 1.9 بالمئة على أساس سنوي في مارس 2021.

وكان اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6 بالمئة في أبريل 2021 وصعوده 2.9 بالمئة على أساس سنوي.

والمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي.

التالي

منذ 57 دقيقة

توزيع 1.78 مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم

منذ ساعة واحدة

تقرير: التهديد بوجود قنبلة في طائرة “راين إير” ورد بعد تحويل مسارها

منذ ساعتين

الأمم المتحدة قلقة لاعتقال نازحين من مخيمات في تيغراي

منذ ساعتين

الصحة العالمية تطالب بالوصول للمرضى في غزة

منذ 3 ساعات

اتهام ثلاثة شرطيين بقتل أمريكي أسود خنقاً في واشنطن

منذ 5 ساعات

169 مليون إصابة بكورونا في العالم

منذ 5 ساعات

البنتاغون يضع خططاً لإجلاء المترجمين الأفغان

منذ 7 ساعات

كوفاكس بحاجة لملياري دولار لتأمين لقاحات للدول الفقيرة

منذ 8 ساعات

بلينكن يحذر إسرائيل

منذ 17 ساعة

بشار الأسد يفوز بولاية رئاسية رابعة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التضخم يرتفع في الولايات المتحدة متجاوزاً المستوى المستهدف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التضخم يرتفع في الولايات المتحدة متجاوزاً المستوى المستهدف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).