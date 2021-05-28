مجددا.. اسعار النفط تنخفض في الاسواق العالمية هذا اليوم

2021/05/28 | 16:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بنحو طفيف، إذ قوبلت بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية وتوقعات بانتعاش قوي للطلب العالمي بمخاوف حيال زيادة الإمدادات من إيران عند رفع العقوبات عنها.وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت غرينيتش، انخفض مزيج “برنت” بنسبة 0.09% إلى 69.40 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.03% إلى 66.83 […]

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