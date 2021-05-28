رسمياً.. يوفنتوس يعلن عودة أليجري

2021/05/28 | 17:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الجمعة، عودة ماسيمليانو أليجري، ليتولى منصب المدير الفني للفريق بداية الموسم الجديد.وذكر يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي أن "أليجري عاد ليتولى منصب المدير الفني للفريق مرة أخرى، دون أن يكشف النادي عن تفاصيل العقد المبرم بين الطرفين".وكشف موقع "فوتبول إيطاليا" أن "مدة العقد الجديد لأليجري تبلغ 4 مواسم، مع الحصول على راتب سنوي يقدر بـ 9 ملايين يورو أكثر مما كان يحصل عليه في العقد القديم".وحقق أليجري العديد من الألقاب مع يوفنتوس في ولايته الأولى، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات، وكأس إيطاليا 4 مرات، وكأس السوبر الإيطالي مرتين".كما وصل ماسيمليانو أليجري صاحب الـ53 عاما باليوفي لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أعوام 2015 و2017 لكنه خسرهما".وكان يوفنتوس قد أعلن إقالة أندريا بيرلو المدير الفني للفريق، صباح اليوم الجمعة، بعد موسم واحد فقط من تعيينه مديرا فنيا للبيانكونيري".

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