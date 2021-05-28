الاستخبارات والأمن تطيح بأحد اكبر تجار المخدرات في بغداد

2021/05/28 | 17:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن ،اليوم الجمعة، عن القاء القبض على أحد اكبر تجار المخدرات وتضبط بحوزته ٤ كيلوغرام من مادة الكرستال في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "ضربات موجعة ومتتالية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن استهدفت هذه المرة أحد أكبر تجار السموم المخدرة في بغداد حيث تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية أعلاه من إلقاء القبض على هذا المجرم أثناء تواجده في منطقة البلديات ببغداد وبحوزته (٤ كيلو) من مادة الكرستال المخدرة".

واضافت "بعد تفتيش منزل المتهم تم العثور أيضا على اكياس أخرى تحتوي على مواد مخدرة مختلفة بالإضافة الى أسلحة خفيفة أخرى وأدوات تعاطي".واشارت المديرية الى ان "المتهم المذكور صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة "٢٨مخدرات ".واوضحت المديرية ان " العملية تمت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وبالتنسيق والتعاون مع الفرقة الأولى شرطة اتحادية ومديرية مكافحة المخدرات الهيئة التحقيقية".

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