2021/05/28 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات البصرة تنفي “تسليب” شاحنات النقل البري المركز الخبري الوطني.

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