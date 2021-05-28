وبيحكو عن ورشة تصليح.. في الأدرن

2021/05/28 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنالك نكتة أصلها وتركيبها أميركي، لكنها على طرافتها لها دلالات قد تجد فضاءا لها في المشهد "الإصلاحي" الأردني.

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