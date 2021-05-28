زوجته اعتدت على موظفة.. ماذا حصل لسفير بلجيكا في كوريا الجنوبية؟

2021/05/28 | 17:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

من المقرر أن يغادر سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية منصبه في غضون أسابيع قليلة بعدما اعتدت زوجته على موظفة في متجر للملابس في واقعة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

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وقالت وزارة الخارجية البلجيكية، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزيرة صوفي فيلمس قررت إنهاء انتداب السفير بيتر ليكويه هذا الصيف بعد 3 أعوام قضاها في منصبه سفيرا لبلاده لدى سول

وأظهر مقطع سجلته كاميرات المراقبة الأمنية في متجر للملابس زوجة السفير شيانغ شيويه تشيو وهي تصفع عاملة في متجر بالعاصمة سول، كانت تحاول منعها من التعرض لزميلتها في التاسع من أبريل الماضي.

وشكت الزميلة من أن زوجة السفير كانت تحاول مغادرة المتجر ومعها قطعة ملابس لم تدفع ثمنها، وفقا لما ذكرته رويترز.

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