دراسة: هياكل عظمية على ضفاف النيل تكشف عن أول حرب عرقية في التاريخ

2021/05/28 | 17:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت دراسة جديدة أجريت على عدد كبير من الهياكل العظمية المكتشفة في إحدى الصحاري العربية عن أول حرب عرقية في التاريخ، بحسب توقعات العلماء.نشرت مجلة “Scientific” العلمية المتخصصة نتائج صادمة في دراسة علمية حديثة أشارت فيها إلى وقوع ما وصف بأول “حرب عرقية في التاريخ”.وعثر العلماء على ما وصف بالاكتشافات الصادمة […]

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