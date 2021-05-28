ماذا افعل؟.... - عباس علي العلي

2021/05/28 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي ماذا أفعل ......برجل مثلك ؟....



أنفاسه ملكوتي والكون كله ليوقد شح المكان عن متسع لقدميوقلبي ملاعب لك .........



وميادين لخيل رغبتك الجامحةفمن يخبرني .......



يا ترى عن حليريح دمعي ويربت على أكتافيكطفلة يتيمة أظناها البكاء....ماذا أفعل برجل ؟.....



هو كل تأريخي القديموهو من يرسم لي القادم من شكل الزمن .....



ببصمةمكتوب عليهارهن البقاءماذا ......





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