2021/05/28 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشف النائب عن محافظة البصرة مزاحم التميمي، اليوم الجمعة، عن أسباب تراجع تجارة صيد الأسماك في محافظة البصرة، فيما أكد أن أرباح السفينة الواحدة في السابق تصل إلى 25 مليون دولار سنويا.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من المليارات إلى رقم شحيح..



تعرّف على معرقلات صيد الأسماك بالبصرة المركز الخبري الوطني.

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