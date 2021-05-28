2021/05/28 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، أنه تم تسلم بيانات حول سلامة لقاح "سبوتنيك V" للحوامل، مشيرا إلى أن تغييرات تجري على تعليمات الاستخدام.وأوضح أنه يتم حاليا إجراء تغييرات على تعليمات الاستخدام لهذه الفئة".وأكد مركز غاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، أنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة من التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" بين النساء الحوامل".وكان ميخائيل موراشكو، أعلن أمس أن "قرابة 17 مليون شخص في روسيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد".وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين".ولدى روسيا ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا وهي: "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة؛ وهو أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، وأظهرت الاختبارات أن فعاليته تتجاوز 90 بالمئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما؛ و"أبيفاك كورونا"، و"كوفيفاك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة الروسي: لقاح "سبوتنيك V" آمن للحوامل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة الروسي: لقاح "سبوتنيك V" آمن للحوامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).