القبض على سارق واخر مزور في كربلاء

2021/05/28 | 17:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير اعلام قيادة شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي اليوم الجمعة, عن القاء القبض على متهم سرق اكثر من 20 مليون دينار عراقي , وآخر مزور لوثائق سيارات تحمل أرقام محافظات اقليم كوردستان العراق.

وأوضح الغانمي لـــ PUKmedia " تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام من القاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ (خمسة وعشرون مليون دينار عراقي) من أحد البيوت ، لافتا الى ان المتهم اتضح أنه من محافظة بغداد , وتم استدراجه ونصب كمين محكم , ومن ثم القبض عليه في إحدى مناطق العاصمة ، دونت أقوال المتهم واعترف بقيامه بالسطو المسلح على إحدى الدور وسرقته للمبلغ المذكور , وأيضاً تم ضبط العجلة التي كان يستقلها نوع (سورنتو) ,مع سلاح ناري نوع مسدس والذي كان بحوزته .

وفي ذات الطابع اكد الغانمي , القاء القبض على شخص يقوم بتزوير وكالات قيادة العجلات المرقمة بأرقام اقليم كوردستان العراق ومن ثم بيعها , دونت اقوال المتهم واعترف صراحةً بقيامه بتزوير الوكالات والسنويات العائدة الى العجلات التي تحمل لوحات تسجيل اربيل أو سليمانية أو دهوك ويقوم ببيعها كما ضبط بحوزته وكالة مزورة .

وتابع، انه صدقت اقواله قضائياً وقرر السيد قاضي التحقيق توقيفه وتمت إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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