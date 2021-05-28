المشتركة توجه نداء إلى سكان بغداد بشأن تجربة صفارات

2021/05/28 | 17:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت قيادة العمليات المشتركة اليوم الجمعة، نداءً إلى سكان العاصمة بغداد، بشأن تجربة صفارات الانذار، في مطار بغداد الدولي.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 أيار 2021) إنه "تعلن العمليات المشتركة عن تجربة لصفارات الانذار بمطار بغداد ساعة 5".

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