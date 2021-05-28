2021/05/28 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، شروعها بتطوير ثماني محلات من في جانبي الكرخ والرصافة.وجاء في بيان لمكتب أمانة بغداد الإعلامي تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “تجسداً لمفهوم الادارة الرشيدة في تسخير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد: الشروع بتطوير 8 محلات سكنية في الكرخ والرصافة المركز الخبري الوطني.

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