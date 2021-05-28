الصحاف: لن يكون هنالك اشراف دولي بل رقابة فريق تابع للأمم المتحدة

2021/05/28 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الخارجية عن طبيعة الدور الدولي في الاشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.

ونفى المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان مقتضب ان تجرى الانتخابات تحت الاشراف الدولي بل مع رقابة من فريقٍ تابع للأُمم المتحدة، ولمرةٍ واحدة وبطلبٍ من الحكومة العراقيّة، مع الالتزام الكامل بالسيادة الوطنيّة.

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