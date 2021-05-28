نسخ خاصة من نيسان جي تي آر تحلم لو أنك تملك واحدة منها

2021/05/28 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منذ إصدار أول نيسان جي تي آر في 2007 ، كانت نيسان تطلق دائماً نسخ خاصة ومحدودة منها، تحافظ معها على سحر هذه السيارة الرياضية التي يعشقها الكثيرين حول العالم.

جي تي آر خاصة بالذكرى الـ50

ترتقي نسخة نيسان جي تي آر الخاصة بالذكرى الـ50 إلى مستوى لم يكن بالإمكان تصوره، حيث تحدى المهندسون أنفسهم من أجل التوصل إلى إمكانيات غير مكتشفة في مجال الأداء والحرص على تمتع السائقين بمختلف مستوياتهم بقيادة السيارة.

وستتوفر النسخة الخاصة من السيارة بثلاثة طرازات وبمقصورة خارجية من لونين الهدف منهما تسليط الضوء على شعارات جي تي آر التي اعتمدت في سلسلة الجائزة الكبرى اليابانية، والتي صممت جي تي آر الأصلية لتتميز فيها.

تتسم المقصورة الداخلية في نسخة الذكرى الـ50 بلون رمادي مميز يمنحها طابعاً مترفاً، وعجلة قيادة ومقبض ناقل حركة فريد، ونقش خاص على المقاعد، وأقمشة علوية من نسيج ألكانتارا وحاجب أمامي للشمس مغلّف بنسيج ألكانتارا وغيرها الكثير.



وزودت بمحرك مزدوج التوربو سداسي الأسطوانات تبلغ سعته 3.8 لترات ويولد 565 حصاناً، وناقل حركة ثنائي التعشيق سداسي السرعات مع “نمط R” معدلين ومصممين للسير على الطريق وحلبة السباق.

جي تي آر 50 إيتال ديزاين

تعاونت نيسان مع شركة إيتال ديزاين التي تتخذ من مدينة تورينو الإيطالية مقراً لها، لتصميم هذا النموذج بالاعتماد على سيارة نيسان جي تي آر نيسمو.

وتحتفي سيارة جي تي آر 50 بالتقاء مناسبتين مهمتين هما مرور 50 عاماً على تأسيس شركة إيتال ديزاين، ومرور 50 عاماً على إطلاق سيارة جي تي آر من نيسان.

تشمل ميزات التصميم الرئيسية وجود بروز واضح يوحي بمزيد من القوة على غطاء المحرك، ومصابيح LED ممدودة، وسقف منخفض، ومنافذ تبريد بارزة من طراز سيف الساموراي خلف العجلات الأمامية.



ويأتي الجناح الخلفي الكبير القابل للتعديل المثبت بدعامتين لإستكمال التصميم العام.



ويتوج التصميم الخارجي بطلاء السماوي الرمادي مع لمسات ذهبية متميزة وضعت خصيصاً لهذه المناسبة.

وفي المقصورة الداخلية، تعكس سيارة نيسان جي تي آر 50 من إيتال ديزاين عنصري الحداثة والأداء الفائق، حيث تم استخدام ألياف الكربون بشكل واسع وبملمسين مختلفين، عبر الكونسول المركزي، ولوحة الأدوات وبطانات الأبواب، وذلك إلى جانب جلد ألكانتارا الأسود والجلود الإيطالية السوداء الجميلة على المقاعد.



وتعكس اللمسات الذهبية المظهر الخارجي في جميع أنحاء المقصورة.

واعتماداً على تجربة سباقات جي تي 3 لدى شركة نيسان، عززت شركة نيسمو محرك V6 بسعة 3.8 لترات الذي تم تجميعه يدوياً، ويتمتع بقوة تبلغ 720 حصاناً وعزم دوران يبلغ 780 نيوتن متر.



ويساعد نظام التعليق Bilstein المعدل ونظام مكابح Brembo المطوّر في التعامل مع الطاقة الإضافية.

إصدار خاص من نيسمو

هذا الإصدار الخاص من نيسمو حصل على طلاء جديد، حواف حمراء على العجلات المصنوعة من الألمنيوم مقاس 20 بوصة، وغطاء محرك من الكربون فايبر وبعض التعديلات على المحرك.



ويأتي هذا الإصدار الخاص حصرياً باللون الأزرق ستيلث غراي.

اما غطاء المحرك فهو مصنوع من ألياف الكربون بواسطة طبقة شفافة لامعة.



كما أعطت نيسان هذا الإصدار الخاص من جي تي ار شعارها الجديد على غطاء صندوق السيارة وأغطية الوسط، بالإضافة الى لوحة المحرك الموقعة المصنوعة من الألمنيوم بلون الهيكل.



أبقت نيسان على المحرك 3.8 لترات مزدوج التيربو في 6 الذي ينتج 600 حصاناً و 481 نيوتن متر من عزم الدوران ولكن تم تعديله بتوربو أسرع ليصدر صوتاً أكثر عدوانية.

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