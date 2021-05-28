الداخلية تصدر بيانا بشأن “المستبعدين” من الترقية

2021/05/28 | 17:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت مديرية الموارد البشرية، في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن “المستبعدين” من الترقية.وذكرت المديرية في بيان، أن “مديرية ادارة الموارد البشرية عهدت سياسة الوضوح والمصداقية في تعاملها مع منسوبي الوزارة وفي سابقة لمديرية الضباط – قسم الترقية منذ ثلاث جداول ترقية يتم اصدار جدول ( المستبعدين ) عن الترقية لأسباب (ادارية – […]

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