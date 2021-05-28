الخلفيات النصية في قصيدة - مضى وحيدا- للشاعر العراقي محمود فرحان حمادي - فطنة بن ضالي

2021/05/28 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فطنة_بن_ضالي تعد قصيدة " مضى وحيدا " للشاعر العراقي محمود فرحان حمادي تجربة شعرية عبر فيها الشاعر عن انفعاله وحزنه وعن تأمله في الوجود، فهي رؤية شعرية ضمنها رؤاه ، عاطفيا وفكريا وإبداعيا وإيقاعيا.هي مرثية عزيز ذي مكانة رفيعة خاطبه ب ( يا أيها الألق ) و(يا صديق الرؤى ) .



ترك الشاعر وحيدا، ومضى هو وحيدا إلى عالم آخر، فلا يمكن أن يُملأ مكانه، وقد استبطن الشاعر نفسه الحزينة و بين ما تقاسيه من أسى ووحدة ووحشة وقل ......





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