حزب العمال الشيوعى المصرى - نداء للقوى الديموقراطية والشيوعية فى العالم بسحب الإعتراف بدولة الإحتلال الصهيونى - سعيد العليمى

2021/05/28 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى ( نشر بيان ح ع ش م بعنوان : نطالب الاتحاد السوفييتى وبقية البلدان الاشتراكية وجميع الاحزاب الشيوعية بسحب الاعتراف باسرائيل وبسحب تأييد قرار مجلس الامن رقم 242 اساس التسوية الامريكية – فى مجلة الشيوعى المصرى رقم 28 – الصادر فى ديسمبر 1977 وكذلك فى كتاب القضية الفلسطينية فى فكر اليسار المصرى – عبد القادر ياسين – دار ابن خلدون – الطبعة الاولى 1981 .



)تشهد منطقتنا العربية فى هذه اللحظة التاريخية ، ......





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