2021/05/28 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، شروعها بتطوير 8 محلات في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد .وأوضح المكتب الإعلامي للأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تجسدا لمفهوم الادارة الرشيدة في تسخير واستثمار الموارد الذاتية الذي أطلقه أمين بغداد علاء معن ضمن مشروع نهضة بغداد، شرعت الامانة بإعلان تطوير المحلات (840/ الافراز الحديث و806 الافراز الحديث في الدورة، و645 و643 الافرازين القديم والحديث في حي العدل، و657 افران الغاز في الغزالية، و412 الطوبجي، و728 الغدير الافراز الحديث، و307 حي القاهرة الافراز الحديث) في جانبي الكرخ والرصافة". وأضاف البيان، أن "دائرة المشاريع دعت الشركات الرصينة لتقديم عروضها لتطوير المحلات المذكورة وفق الشروط والمواصفات المذكورة في شروط المناقصات المعلنة"، مشيرا الى "تأكيد أمين بغداد على ضرورة تدقيق مشاركة الشركات الرصينة واتباع المواصفات الفنية العالية في تنفيذ المشروع، واشراك الجهات الرقابية لمتابعة الشفافية في اختيار الشركات، إضافة الى اشراك شركة ابن رشد لمراقبة وفحص تطبيق المواصفات الفنية خلال اعمال التنفيذ". ودعت الأمانة، وفقا للبيان،"الشركات الى زيارة موقعها الالكتروني أو مراجعة قسم العقود العامة ودائرة المشاريع للتعرف على الشروط والحصول على المناقصات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تشرع بتطوير 8 محلات بجانبي الكرخ والرصافة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تشرع بتطوير 8 محلات بجانبي الكرخ والرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).