السفير الإسرائيلي يفتتح معرضاً للهولوكوست في دبي

2021/05/28 | 18:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

افتتح السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، إيتان نائيه، الجمعة، معرضا تذكاريا للهولوكوست في دبي.

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ويعتبر هذا المعرض، هو الأول من نوعه الذي ينظم داخل دولة عربية، حيث أقيم على خلفية تحسن العلاقات بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي.

وأقيم المعرض في "متحف معبر الحضارات" في مدينة دبي، ويضم المعرض روايات عن "عرب ومسلمين حموا اليهود خلال الهولوكوست وأنقذوهم من الموت على أيدي النازيين".

وتأتي هذه الخطوة، على خلفية توقيع اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، برعاية أمريكية.

وتحسنت العلاقات بين الجانبين من عدة نواح على رأسها الجانب الاقتصادي، حيث وصلت الكثير من سفن الشحن الإماراتية إلى ميناءي أسدود وحيفا، خلال الأشهر القليلة الماضية.

السفير الإسرائيلي يفتتح معرضا للهولوكوست في الإماراتالتفاصيل: https://t.co/1AiVvmg3GT pic.twitter.com/4JKeADotJq

— RTARABIC (@RTarabic) May 28, 2021

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