أمانة بغداد: تطوير 8 محلات بجانبي الكرخ والرصافة

2021/05/28 | 18:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، شروعها بتطوير 8 محلات في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد .وذكر المكتب الإعلامي للأمانة في بيان، أنه “تجسدا لمفهوم الادارة الرشيدة في تسخير واستثمار الموارد الذاتية الذي أطلقه أمين بغداد علاء معن ضمن مشروع نهضة بغداد، شرعت الامانة بإعلان تطوير المحلات (840/ الافراز الحديث و806 الافراز […]

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