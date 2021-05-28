مصدر يوضح سبب إطلاق صافرات الانذار في مطار بغداد الدولي

2021/05/28 | 18:42 - المصدر: السومرية نيوز

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بين مصدر أمني، اليوم الجمعة، سبب إطلاق صافرات الانذار في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صافرات الانذار التي سمعت هي تجريبية داخل قاعدة فيكتوريا الامريكية في مطار بغداد الدولي".وأشار إلى أنه "لم يتم استخدام اي ذخيرة ثقيلة".

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