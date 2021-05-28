2021/05/28 | 18:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حافظت الحصيلة المحلية للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على معدلاتها المعتادة.

وأشارت وزارة الصحة في بيانها عن الموقف الوبائي الى تسجيل اثنتين وعشرين حالة وفاة، فضلا عن أربعة آلاف واثنتين وأربعين إصابة جديدة في عموم البلاد، وهي ارقام ترفع مجمل الوفيات الى ستة عشر الفا وثلاث مئة وإحدى عشرة حالة، وعدد الإصابات الى مليون ومئة وتسعين الفا وثلاث مئة وإحدى وخمسين إصابة، في حين أكد البيان تماثل ثلاثة آلاف وأربع مئة وسبعة وسبعين مصابا للشفاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: تسجيل22 وفاة و4042 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: تسجيل22 وفاة و4042 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).