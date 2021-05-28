2021/05/28 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم، اليوم

الجمعة، تعيين ماسيميليانو أليغري،

مدربا له، ليتولى المهمة للمرة

الثانية، خلفا لسلفه أندريا بيرلو،

الذي أقيل بعد موسم مخيب للآمال.

وخلال فترته الأولى على رأس الجهاز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجدداً.. أليغري مدربا جديدا ليوفنتوس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجدداً.. أليغري مدربا جديدا ليوفنتوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).