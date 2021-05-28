وزير الموارد: انخفاض إيرادات سد دوكان بحدود 70 بالمئة

2021/05/28 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الجمعة، انخفاض الواردات المائية في سد دوكان بحدود 70 % عن العام السابق.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الموارد المائية تفقد برفقة عدد من المديرين العامين في الوزارة سد دوكان للاطلاع على الخزين المائي والواردات المتحققة فعليا، ومتابعة أعمال التأهيل والصيانة الدورية في السد".وأشار الحمداني، الى أن زيارته إلى سد دوكان التي سبقتها امس زيارته إلى سد دربندخان، تأتي تزامنا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للوزراء بضرورة الاطلاع على واقع المشاكل والمعوقات التي تواجه المشاريع في عموم المحافظات وإقليم كردستان"، وأنه "التقى بإدارة السد والملاكات العاملة فيه واستمع إلى اهم المشاكل والمعوقات في العمل، ومقدار الايرادات المتحققة وسياسة التشغيل المعمول بها حاليا فيه".وأوعز بإيجاد الحلول السريعة والناجعة للمشاكل، وأن الوزارة تتعامل مع ملف مهم يمس حياة المواطنين وهو المياه، وأنها تطمئن الجميع أن المياه مؤمنة خلال هذا الصيف والشتاء القادم". ولفت وزير الموارد بحسب البيان، الى شح مياه الامطار خلال هذا العام، وقلة الغطاء الثلجي الذي أثر بشكل كبيرة على الايرادات المتحققة من دول الجوار والمنبع، وخاصة الجارة إيران حيث انخفضت إيرادات سد دوكان بحدود 70% عن العام السابق"، منوها عن "وجود تحركات لوزارة الموارد المائية مع الجارة إيران في الأيام القليلة القادمة، عبر عقد اجتماع فني عالي المستوى لمناقشة تدني الايرادات المائية في سدي دوكان ودربندخان ونهر الكارون، وأن هناك أمورا فنية كثيرة على جدول المباحثات بين الطرفين فضلا عن تحركات مماثلة مع الجارة تركيا، وأن الوزارة تعمل مع جميع الأطراف من أجل تقاسم الضرر".وأشار البيان الى أن "الوزير أجرى جولة ميدانية على منشآت السد ومناطق أعالي بحيرة سد دوكان في قضاء رانية وقلعة دزه بهدف متابعة التصاريف الداخلة إلى البحيرة بشكل مباشر وميداني".جدير بالذكر أن سد دوكان من السدود المهمة التي يجب متابعتها وصيانتها بشكل دوري لتأمين سلامتها في كل الظروف وجعل سلامة السدود من أولويات عمل الوزارة في المراحل القادمة.

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