وزيرة الهجرة تتحدث عن ملفات فساد وعاملين يقفان أمام إنهاء ملفات المخيمات

2021/05/28 | 19:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفصحت وزيرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الجمعة، عن تقديمها ملفات الفساد إلى القضاء والنزاهة وبانتظار حسمها، وكشفت عن عاملين يقفان أمام إنهاء ملفات المخيمات.وقالت جابرو في مقابلة تابعها “المركز الخبري […]

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