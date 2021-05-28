حملة أمنية تطال مروجي المخدرات في ثلاث محافظات

2021/05/28 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، نتائج حملة أمنية واسعة في عموم محافظات العراق لمكافحة المخدرات.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارزها في قسم مكافحة مخدرات كركوك ألقت القبض على (3) متهمين، فيما تمكن قسم مكافحة مخدرات ذي قار من القبض على متهم واحد، كذلك ألقت مفارز قسم مكافحة مخدرات الأنبار على متهم واحد، وبحوزتهم مواد مخدرة مختلفة الأنواع والتأثيرات من مادة الكريستال المخدرة والحبوب وأدوية ممنوعة التداول إضافة إلى أدوات التعاطي وسلاح ناري".

وأشارت إلى أنه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28 ) مخدرات"، موضحة أنه "جاءت هذا الواجبات بناءً عن معلومات استخبارية حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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