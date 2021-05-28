إيطاليا تسجل 3738 إصابة جديدة بكورونا

2021/05/28 | 19:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، 3738 إصابة و126 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الخميس.وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3738، مقابل 3937 الأربعاء و4147 الخميس، ليصل العدد العام إلى […]

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