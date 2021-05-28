2021/05/28 | 19:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استذكرت العتبة العباسية، اليوم الجمعة، إحدى رسائل المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني، إلى ملبي فتوى الجهاد الكفائي، حيث حذر فيها من استغلال تلك الفتوى.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وتقول الرسالة التي تابعها "ناس" (28 أيار 2021): إن "معظم الذين شاركوا في الدفاع الكفائي خلال السنوات الماضية لم يشاركوا فيه لدنياً ينالونها أو مواقع يحظون بها، فقد هبّوا الى جبهات القتال استجابة لنداء المرجعية واداءً للواجب الديني والوطني، دفعهم اليه حبهم للعراق والعراقيين وغيرتهم على اعراض العراقيات من أن تنتهك بأيدي الدواعش وحرصهم على صيانة المقدسات من أن ينالها الارهابيون بسوء".

ويضيف المرجع الديني في رسالته "فكانت نواياهم خالصة من أي مكاسب دنيوية، ومن هنا حظوا باحترام بالغ في نفوس الجميع، واصبح لهم مكانة سامية في مختلف الاوساط الشعبية لا تدانيها مكانةُ أي حزب او تيار سياسي، ومن الضروري المحافظة على هذه المكانة الرفيعة والسمعة الحسنة".

وأكد "أهمية عدم محاولة استغلالها (المكانة) لتحقيق مآرب سياسية يؤدي في النهاية الى أن يحلّ بهذا العنوان المقدس ما حلّ بغيره من العناوين المحترمة نتيجة للأخطاء و الخطايا التي ارتكبها من ادّعوها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة تذكّر بتحذير المرجع السيستاني من استغلال فتوى الجهاد: سيحل بكم ما حلّ بغيركم!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة تذكّر بتحذير المرجع السيستاني من استغلال فتوى الجهاد: سيحل بكم ما حلّ بغيركم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).