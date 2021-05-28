صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات ال 558 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/28 | 19:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الجمعة،عن تسجيل 558 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 351 الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 588 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-

357 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع بغداد جديدة 72 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع المدائن 127 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 12حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 11 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 24 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 41 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 56 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 14 حالة من خلال الرصد الوبائي

201 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

34 حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها

6 حالات في الكرادة

7حالات في العبيدي

11 حالات في منطقة بغداد الجديدة

11 حالة في النهروان

7حالات في الزعفرانية

8 حالات في الضباط

9حالات في منطقة شارع فلسطين

11حالات في منطقة الاعظمية

23 حالات في منطقة البلديات

15 حالة في منطقة الشعب

4 حالات في منطقة الحسينية

7 حالات في منطقة المدائن

6 حالات في منطقة المشتل

4 حالات في حي القاهرة

4 حالات في سبع قصور

وحالتين في كل من المناطق التالية / الغدير /زيونة / جسر ديالى /حي الجهاد /الصليخ /القاهرة /حي العدل /البنوك / الامين / حي البتول /باب الشرقي / الكريعات /الدورة /السيدية /الكمالية/المستنصرية .

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 162300 توفي منهم 1707 للاسف فيما اكتسب الشفاء 155065 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5528”.

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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