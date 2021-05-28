2021/05/28 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبزي الوطني أفصحت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، عن إمكانية المجلس تشريع قانون لاسترداد عائدات الفساد خلال الدورة النيابية الحالية.وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أدلة دامغة “مركونة” بشأن الفاسدين تكشف عنها القانونية النيابية المركز الخبري الوطني.

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