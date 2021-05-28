إيطاليا تسجل 3738 إصابة و126 وفاة جديدة بكورونا

2021/05/28 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعسجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، 3738 إصابة و126 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات امس الخميس.وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3738، مقابل 3937 الأربعاء و4147 الخميس، ليصل العدد العام إلى مستوى 4209707 حالات، بينها 246270 حالة نشطة".وأضافت أنها" رصدت 126 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 121 في بيانات الأربعاء و171 الخميس، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 125919 شخصا".وذكرت الوزارة أن "حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3837518 شخصا بعد رصد 10534 حالة شفاء جديدة".وتعد إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة".

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