جنوح سفينة في السويس.. وهيئة القناة تصدر بيانا حول إجراءاتها

2021/05/28 | 19:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، الجمعة، إن الهيئة تعاملت مع عطل مفاجئ في محركات إحدى السفن العابرة للقناة، وهي سفينة الحاويات MAERSK EMERALD خلال عبورها ضمن قافلة الشمال.

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