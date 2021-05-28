2021/05/28 | 19:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نجح فريق طبي في قسطرة القنوات الصفراوية في مركز الجهاز الهضمي والكبد في مدينة الصدر الطبية في النجف الاشرف، اليوم الجمعة، في إخراج دودة متحركة من القناة الصفراوية لفتاة في الثامنة عشرة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..



استخراج دودة غريبة من القناة الصفراوية لفتاة في النجف المركز الخبري الوطني.

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